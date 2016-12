São diversos Kits especiais voltados para o Natal, venha conferir no O Boticário em FÁTIMA DO SUL

O Boticário FÁTIMA DO SUL - Olá, pessoal. A época mais gostosa do ano chegou com as melhores opções de presente para deixar o Natal ainda mais mágico. O Boticário em Fátima do Sul - 3467-1214 - O Boticário. Acredite na beleza.

São diversos KITS para todos os gostos. Como o KIT GLAMOUR SECRETS BLACK, que traz, dentro de uma caixa incrível, um Desodorante Colônia, um Óleo Corporal, um Make B. Lápis para Olhos e um Make B. Batom Rosa Cashmere por apenas R$ 169,90. Você economiza R$ 74,88 comparado ao preço dos itens avulsos.

Já o KIT MALBEC, para homens que deixam sua marca, é composto por um Desodorante Colônia, um Antitranspirante Aerosol, uma Espuma de Barbear, um Sabonete Líquido, um Balm após Barba e uma Loção Hidratante Corporal. Tudo isso por R$ 259,00. E você ainda ganha uma nécessaire cheia de estilo.

E tem mais: para tornar o Natal inesquecível, por apenas R$ 69,90, você pode presentear com o KIT NATIVA SPA AMEIXA, formado por uma Loção Hidratante Corporal e um Sabonete Líquido para Mãos. Ou ainda surpreender alguém especial com o KIT NATIVA SPA, que traz três diferentes Cremes para Mãos: Violeta e Peônia, Melissa e Alecrim, e Ameixa. O preço? Só R$ 39,90.

Não perca tempo, confira todas essas opções ou monte seu kit personalizado.

Tudo em até cinco vezes sem juros nos cartões de crédito.

Corra pra cá e, neste Natal, acredite que tudo é possível.

O Boticário. Acredite na Beleza.