Sanesul investirá mais de R$ 66 milhões em 23 municípios de MS

Governador vistoriando obras em Maracaju (foto Google)

Nesta sexta-feira (29), será realizada no Complexo Operacional da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) “Maria Cecília Barbosa”, em Campo Grande, a solenidade de entrega de veículos, inauguração e lançamento de obras, investimentos em saneamento que somam mais de R$ 66 milhões. O evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, do diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, prefeitos e autoridades do Estado.

Conforme apurado pelo Fátima News, durante o evento serão assinadas 17 ordens de serviço e 15 autorizações para licitação de obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que contemplam os municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Aquidauana, Bonito, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jardim, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas. O investimento, em sua maioria recursos próprios da Sanesul, soma R$ 59,4 milhões.

Serão entregues três caminhões com braço valetador, um caminhão com guindaste veicular, 13 retroescavadeiras, um caminhão pipa, um caminhão caçamba basculante e uma van para atendimento volante aos clientes. Foram investidos R$ 3.750.038,00 na compra dos veículos, com recursos próprios da Sanesul. Além disso, também serão inaugurados um poço tubular com profundidade de 300 metros e capacidade de produção de 4,8 mil litros de água por hora, para atender a envasadora da Sanesul em Campo Grande, que produz diariamente cinco mil copos de água, e o Arquivo Central da Sanesul.

Investimentos

Os investimentos do governo do Estado, através da Sanesul, na implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto em Mato Grosso do Sul, na gestão atual (2015/2018), somam cerca de R$ 800 milhões, entre obras executadas, em execução e a executar, com recursos próprios e do Governo Federal. São mais de 160 obras, sendo que destas, 86 já foram concluídas (sendo que 54 estavam inacabadas), em 41 municípios, e 80 estão em execução, em 39 cidades do estado. (Com informações da Sanesul)