Sanesul informa que vai faltar água nesta quarta-feira, saiba horário e bairros em FÁTIMA DO SUL

Divulgação

Período

Início: 23/08/2017 06:30

Término: 23/08/2017 11:00

Motivo

A Sanesul informa à população de Fátima do Sul que, tendo em vista a necessidade de continuidade na setorização da rede de abastecimento, poderá ocorrer interrupção no forneciemnto de água em toda a cidade, COM EXCEÇÃO, nos bairros: parte do Centro Educacional, Jardim São Paulo, Jardim Cavalcante e Jardim Eliane, no dia 23/08/2017, quarta-feira, das 07:00 às 11:00 horas.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

É importante que a população economize água. Desde já a Sanesul agradece a compreensão de todos.

Caso tenha alguma dúvida, por favor entre em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 67 6010.