Salão de beleza é assaltado no Jardim Tatiane e grande quantia em dinheiro é levado em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - Na noite da última sexta-feira (23), por volta das 22h21, a Guarnição Policial Militar foi acionada via fone 190 (Copom), onde foi registrado um B.O. sobre uma assalto em um salão de beleza no Bairro Jardim Tatiane no município de Fátima do Sul.

A vítima informou que que no endereço supracitado tinha ocorrido um assalto. No local, a vítima nos relatou que estava em seu salão de beleza quando dois indivíduos chegaram, sendo que um deles ficou em frente ao estabelecimento enquanto o outro entrou e de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, após roubar uma quantia de R$ 600,00 reais, tomou rumo ignorado juntamente com seu comparsa.

A viatura da Polícia Militar realizou diligências na procura dos autores, porém, não obteve êxito.