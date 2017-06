Saiba quais os pratos participantes do Festival Brasil Sabor e onde você pode encontrar em Bonito

BONITO - MS - A TV Morena exibiu uma série de reportagens que mostrou as delícias do Festival Brasil Sabor, que acontece em Bonito e na capital morena. Dos pratos mais simples aos mais sofisticados, ambos têm a mesma finalidade, despertar o paladar dos clientes.

O intuito do festival é levar o sabor nos pratos e manter as raízes históricas de cada região com um jeito único de fazer a gastronomia.

Cada restaurante têm o seu “carro chefe” ou melhor dizendo o “prato da casa. ”

Saiba quais são os pratos participantes do festival e onde você pode encontrar cada um deles em Bonito.

VEJA OS PRATOS ABAIXO