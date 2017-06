Saiba os benefícios e como usar o Fiber Concentrate Herbalife, veja onde encontrar em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

Fiber Concentrate é um produto prático e muito saboroso que auxilia no consumo diário de fibras, responsáveis pelo bom ritmo intestinal, ao mesmo tempo que hidrata e refresca.

Em Fátima do Sul com a Neila Luciana - (67) 9-9824-2802 - Garanta já o seu - ou fale com um Consultor independente.

Por que consumir?

• É uma forma prática de complementar as necessidades de fibras do organismo



• Adiciona poucas calorias à dieta



* Aumentando a quantidade de fibras ingeridas, mantenha seu corpo sempre hidratado

SUGESTÃO DE USO

• Dissolver 15 ml (1 e 1/2 colher de sopa) do concentrado em 185 ml de água (também pode ser dissolvido em água gaseificada)



• Para um melhor desempenho das fibras é importante aumentar a ingestão de água



• A sugestão de ingestão do Fiber Concentrate é de até duas porções por dia.