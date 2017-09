Rotina de acidentes não para e vítima desta vez é uma criança atingida em faixa de pedestre

Com duas mortes apenas neste mês, a rotina de acidentes de trânsito não dá trégua em Nova Andradina. A vítima, desta vez, é uma criança, de apenas 8 anos de idade, que foi atingida por um veículo em plena faixa de pedestre.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, o causador do acidente seria o condutor de um Fiat Uno, com placas de Nova Andradina (MS). À reportagem, ele disse que seguia pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, quando ao chegar na altura da Rua José Domingos, ocorreu o acidente, alegando que passava outro veículo e o impossibilitou de ver a menina cruzando a faixa.