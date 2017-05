FOTO: FACEBOOK

Rotariano e advogado Osvaldo Vieira morre aos 67 anos em Fátima do Sul Rotary Club Fátima do Sul comunica com pesar o falecimento do Advogado Dr. Osvaldo Vieira.

O Rotary Club Fátima do Sul, através do seu presidente Rogerio Rufino, comunica com pesar o falecimento do Advogado Dr. Osvaldo Vieira de Faria, ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 24/05. Em nota o presidente do O Rotary Club de Fatima do Sul, disse que neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê a paz, e conforto à sua família, para que possa enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

HISTÓRICO: Nascido aos 20 dias, do mês de fevereiro, do ano de 1950, na cidade Pacaembu-SP, palmeirense fanático, chegou em Fátima do Sul no ano de 1974, onde fixou residência, constituiu família e montou um escritório de contabilidade e advocacia. Casado com Ezilda Marroni Vieira de Faria (in memoriam), pai de Marcelo Marroni Vieira de Faria e Rodrigo Marroni Vieira de Faria, ambos também advogados, e avô da Catarina e do Felipe.

Advogado por formação acabou por dedicar seus esforços todos na área, consolidando assim, o escritório Vieira de Faria e Advogados Associados, como um dos maiores e mais conceituado escritório de advocacia da região. Participou ativamente da vida pública do município de Fátima do Sul, exercendo diversas funções públicas, como: Procurador do município por 16 anos; Presidente da OAB de Fátima do Sul e conselheiro Estadual da OAB-MS; presidente do Hospital da Dias; fundador e Presidente do Floresta Club de Campo; Presidente do Judô Kudokan; Presidente da APAE; Presidente do Colmeia Clube do Garoto; recebeu o título de Cidadão Fatimassulense, e membro ativo da Loja Maçônica Tiradentes N.27 de Fátima do Sul, onde também foi Venerável Mestre.

Vida Rotária: depois da família e da sua profissão, o Rotary International era a maior paixão do Sr. Osvaldo. Sua passagem pelo Club confunde-se com a própria história. Ingressou na instituição no ano de 1975, e atualmente, era o sócio mais antigo do Club, com mais de 41 anos de dedicação e amor pela causa rotária. Notadamente, Osvaldo respirava Rotary, tanto que, exerceu todas as funções do Club e inclusive funções à nível de Distrito. Sempre preocupado com o bem da nossa comunidade, o companheiro Osvaldo contribui significativamente para fazer do Rotary Club de Fátima do Sul, um dos mais organizados e respeitados do Distrito 4470, sendo sempre referência.

Osvaldo, parte deixando o legado de exemplar chefe de família, de profissional bem sucedido, amigo e companheiro pra todas as horas!

Os rotarianos de Fátima do Sul dedicam o respeito e agradecimento eterno. Muito obrigado ao nosso Companheiro Osvaldo.