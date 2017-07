Reta final do prazo para as inscrições do RED RACE 2017 que será realizado em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - Atenção aos ciclistas e apaixonados em geral, as inscrições estão prestes a se encerraram em Fátima do Sul. As inscrições que começou no último dia (27), para esse super evento que será realizado em Fátima do Sul.

As inscrições terminam na próxima segunda-feira (10). O evento acontece no dia 06 de agosto de 2017 em Fátima do Sul.

Garanta sua vaga no primeiro lote, acesse o site e faça sua inscrição: www.acfs.com.br

Após esgotarem as vagas do primeiro lote, o 2º abrirá automaticamente, não sendo necessário retornar ao sistema em nova data.