Representante de Glória de Dourados é coroada Miss Mundo Mato Grosso do Sul

Ana Carla Marques, representante de Glória de Dourados. Fotos: Divulgação

A representante de Glória de Dourados, Ana Carla Marques, foi coroada neste sábado (27) como Miss Mundo Mato Grosso do Sul 2017.

O evento para a escolha das novas misses aconteceu no Eco Hotel do Lago, em Campo Grande (MS).

A miss agora se prepara para participar do CNB 2017 (Concurso Nacional de Beleza), no dia 12 de agosto, no Hotel do Bosque, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

A vencedora do CNB representa o país no Miss World, um dos dois principais concursos de beleza do planeta (o outro é o Miss Universo, que corre em paralelo).

Algumas participantes do concurso de beleza. Foto: Divulgação