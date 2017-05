Renato Câmara homenageia 43 pioneiros japoneses de 14 cidades, entre elas, Glória e Fátima do Sul

Fotos: Eder Gonçalves - Renato Câmara homenageia 43 pioneiros japoneses de 14 cidades

A noite de sexta-feira, dia 26, foi de muita emoção para 43 pioneiros japoneses de 14 municípios de Mato Grosso do Sul e seus familiares. Eles receberam, em cerimônia no plenário da Câmara Municipal de Dourados, a “Comenda de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, proposta pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB) e instituída pela resolução nº 84/16.

“Sinto-me muito honrado em receber essa homenagem. São 45 anos dedicados ao esporte, ajudando a formar as pessoas. É uma homenagem que incentiva a comunidade a se dedicar mais pelos outros. O mundo precisa disso”, afirmou Octácilio Sakai, de Campo Grande, após receber a comenda na solenidade.

O propositor, Renato Câmara, disse que com as homenagens a Assembleia Legislativa do Estado reconhece a dedicação e o exemplo de vida do povo japonês. “Vocês vieram para cá com expectativa de vida melhor e vocês venceram e contribuíram muito para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

Renato agradeceu às associações nipo-brasileiras de Mato Grosso do Sul e de Dourados por ajudar na indicação dos homenageados. Também agradeceu a presença da vice-governadora Rose Modesto e destacou os japoneses como um povo silencioso, que mostra muita força com as ações. “E é disso que precisamos hoje, neste momento por que passa o nosso país, da determinação para superar os problemas e vencer os desafios”, disse Renato. E acrescentou: “Vocês ajudaram a fazer de Mato Grosso do Sul uma terra próspera”.

A vice-governadora Rose Modesto elogiou Renato pela iniciativa e o destacou como grande parceiro do desenvolvimento do Estado. Aos homenageados ela disse: “Minha gratidão a tudo o que a colônia japonesa está fazendo pelo Estado. Minha gratidão pela cultura, culinária, pelo caráter e seriedade. Para mim é um prazer estar nesta homenagem”, ressaltou.

A prefeita Délia Razuk parabenizou Renato pela iniciativa e agradeceu a comunidade nipônica pela contribuição e serviços prestados ao município.

Em nome dos homenageados, Kosuke Onu agradeceu ao deputado e à Assembleia legislativa por lembrar do povo japonês.

Nélio Sigueru Kurimori, presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Dourados disse que a noite era de reflexão sobre vida dos pioneiros, que ao chegar do Japão foram muito bem recebidos no Brasil e ajudaram a construir o país. Ele agradeceu a Renato e disse que a homenagem ajuda a eternizar a saga de um povo.

José Yoshida Shirota, presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira Sul-Mato-Grossense, parabenizou Renato por reunir em Dourados as maiores lideranças da comunidade nipônica do Estado. “Todos os homenageados são pessoas que prestaram relevantes serviços nas suas comunidades. Este evento nos engrandece muito. Foi uma noite inesquecível”, afirmou.

O prefeito de Batayporã, Jorge Takahashi, disse que estava muito grato por receber a homenagem e agradeceu pela lembrança da história do povo japonês no Brasil. O prefeito de Anaurilândia, Edson Takazono, também homenageado, destacou que o sangue japonês tem prestado um grande serviço ao Brasil e que sua determinação é uma lição que se transmite de geração em geração.

O vereador Cirilo Ramão, que falou em nome da Câmara Municipal, destacou que a colônia japonesa representa muito para a cidade de Dourados em todos os aspectos. “É uma homenagem muito justa”, disse.

Valor dos pioneiros

O empresário de Dourados, Claudio Iguna, disse que foi uma noite emocionante. “A gente lembra do sacrifício dos tempos em que Dourados era uma vila de terra, barro e poeira e vê hoje esta cidade progressista e polo regional importante. É emocionante ver o trabalho dos pioneiros reconhecido. É muito gratificante”, afirmou o empresário.

O vereador Elias Ishy , de Dourados, também foi homenageado. “Fico muito satisfeito de estar sendo lembrado. É uma homenagem muito importante que se faz à Colônia Japonesa, que tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do Brasil. É uma comunidade que tem como marca o trabalho e a seriedade”, ressaltou o vereador.

Legenda: Deputado Renato Câmara presidiu a solenidade em homenagem aos pioneiros japoneses; Plenário da Câmara de Dourados ficou lotado.

Fotos: Eder Gonçalves

Homenageados

- Miyoko Shirota (Nova Andradina)

- Yoshito Matuoka (Caarapó)

- Akira Otsubo (Bataguassu)

- Kosuke Ono (Dourados)

- Eidy Hoshida (Dourados)

- Lucia Junko Moroto Honda (Fátima do Sul)

- Otacilio Sakai (Campo Grande)

- Rikio Watanabe (Maracaju)

- Eei Yoshikawa Yamasaki (Dourados)

- Akemi Iguma (Dourados)

- Yoshiharu Konaka (Dourados)

- Zitsuka Tago (Fátima do Sul)

- Eduardo Teshima (Ivinhema)

- Jorge Tetsuo Taira (Campo Grande)

- Sumihiko Yoshikawa (Dourados)

- Shiro Taniguchi (Dourados)

- Katsuhiko Noda (Dourados)

- Chiyoko Yuzuri (Fátima do Sul)

- Jorge Azato (in memorian) – Campo Grande

- Kenji Suguimoto (Campo Grande)

- Nair Tosiko Kamimura Ono (Dourados)

- Claudio Takeshi Iguma (Dourados)

- Luiz Akira Oshiro (Dourados)

- José Kimei Tobaru (Campo grande)

- Osório Hitoshi Nishimura (Itaporã)

- Carlos Yoshiaki Komori (Glória de Dourados)

- Reika Fujii (Dourados)

- Shizuko Iwachiro Shirota (Dourados)

- Ossamu Arakaki (Dourados)

- Kazuo Nakano (Glória de Dourados)

- Jorge Luiz Takahashi (Batayporã)

- Massaaki Yamanari (Dourados)

- Tadayuki Hirata (Dourados)

- Sergio Tor Iguma (Dourados)

- Elias Ishy de Mattos (Dourados)

- Edson Stefano Takazono (Anaurilândia)

- Hitoshi Hayashi (Ivinhema)

- Toshiro Suzuki (Itaporã)

- Susumu Fuziy (Dourados)

- Iasuko Fujinaka (Dourados)

- Tomotaka Noda (Dourados)

- Tsuguo Fujita (Dourados)