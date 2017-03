Reino do Saber parabeniza e comemora Dia da Mulher com palestra de conscientização em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ASSESSORIA - Reino do Saber parabeniza e comemora Dia da Mulher com palestra de conscientização

No Instituto Educacional Reino do Saber de Fátima do Sul, o dia 8 de Março é comemorado de uma maneira diferente, a manhã foi marcada com palestra de conscientização, pela Palestrante Professora da Instituição e Doutora Érica Nasu.

O tema da palestra foi: “Por um mundo onde constituamos igualdade, humanamente diferentes e globalmente livres”, onde busca conscientizar e ampliar pensamentos para o lado positivo da vida, por uma sociedade onde todos merecem ter seu espaço de maneira igual e respeitosa.

A Diretora Marlene Azato e a equipe Reino do Saber, deseja a todas as mulheres um Feliz dia da Mulher.

História do 8 de março – Dia da Mulher

O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do XX.

No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve por melhores condições de trabalho e igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova Iorque, fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia.

No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores (maioria mulheres) morreram queimados num incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos.

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para luta em favor do direito de voto para as mulheres (sufrágio universal). Mas somente no ano de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU (Organização das Nações Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março.