Reino do Saber inicia as aulas e terá ginástica rítmica e tênis de mesa em 2017 em FÁTIMA DO SUL

A diretora Marlene Azato, informa que a Instituição Reino do Saber, de Fátima do Sul, está com novidades esportivas para o ano de 2017.

Entre elas, estão a ginástica rítmica e tênis de mesa, além das já oferecidas, que são: xadrez, futsal, vôlei, handebol, basquete e dança.

Para a diretora Marlene Azato, o esporte de forma geral é de suma importância para o desenvolvimento motor e psicológico, trazendo benefício emocional, social e cultural para todos.

NOVIDADES NO AUXILIO DO ENSINO

O Instituto Educacional Reino do Saber está também com novidades, onde os estudantes do 6º ao 9º ano, receberão um tablet gratuitamente para ter em suas mãos, o maior plantão de estudos através de aplicativos educacionais, voltados para a leitura do livro.

Segundo Marlene Azato, todo o investimento feito é satisfatório e necessário “Será uma novidade que estamos adquirindo voltado para o ensino de nossos alunos, lembrando que hoje tudo é voltado para os tablets e smartphones”, destacou a diretora Marlene.

Reino do Saber, 25 anos de tradição, educação e tecnologia – “Sua dúvida é problema nosso”.

Para mais informações pelo fone: 67-3467-1033.