Reino do Saber destaca o trabalho da equipe do berçário, climatizado e aconchegante em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Reino do Saber destaca o trabalho da equipe do berçário, climatizado e aconchegante

FÁTIMA DO SUL - O Instituto Educacional Reino do Saber, de Fátima do Sul, parabeniza os profissionais do berçário pelo sucesso e a credibilidade adquirida neste um ano de trabalho.

A diretora Marlene Azato comemora o resultado da implantação do berçário na instituição e ressalta a importância do trabalho em equipe “Iniciamos com estudo árduo para elaboração da proposta pedagógica voltada para construção do conhecimento, desenvolvimento emocional, sócio afetivo e psicomotor da criança, onde hoje, a instituição aproveita a oportunidade para agradecer as famílias pela parceria e confiança em toda nossa equipe de profissionais qualificados para este tipo de atendimento”, finalizou Marlene Azato.

O berçário da instituição conta com espaço projetado para atender as necessidades dos bebês, ambiente tranqüilo e climatizado, amplo, arejado e seguro.

Marlene Azato lembrou ainda que todo e qualquer investimento realizado na educação traz retorno a sociedade.

