Reinaldo Azambuja defende criação de fundo para financiar combate ao crime nas fronteiras

Reinaldo Azambuja confirmou presença no 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Rio Branco (AC), nesta sexta-feira (27.10), e reiterará ao presidente da República, Michel Temer, que estará no evento, medidas da União no sentido de fechar as fronteiras com a presença permanente das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Somente desta forma, segundo ele, o País terá controle sobre as organizações criminosas na fronteira.

“Já apresentamos projeto nesse sentido ao Ministério da Justiça e entendemos que não adianta combater o problema da droga nos morros do Rio (de Janeiro) e grandes centros se não brindarmos as nossas fronteiras”, ponderou o governador. Esta ação, segundo ele, deve contar com uma atuação integrada das forças de segurança federais e dos estados, salientando que o Governo do Estado tem investido na estrutura da polícia na fronteira.

Fronteira, questão nacional

Reinaldo Azambuja demonstrou otimismo com a reunião em Rio Branco, onde, pela primeira vez, o encontro dos governadores prioriza a questão da segurança nas fronteiras com o tema “Narcotráfico, uma emergência nacional”. O debate terá a presença do presidente Michel Temer, de ministros, Supremo Tribunal Federal (STF), Procuradoria-Geral da República, Congresso Nacional, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e representantes da Bolívia, Peru e Colômbia.