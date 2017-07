Reinaldo assina instalação do Corpo de Bombeiros, asfalto na Marambaia e outras obras em BONITO (MS)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Após desembarcar em Bonito nesta quinta-feira (27), às 14h00, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado pelo prefeito Odilson Soares, visitou diversas obras estaduais em execução em Bonito e autorizou a licitação de vários serviços em prol do município e da região. Entre as obras visitadas, consideradas pelo governador como "obras estruturantes", estão a MS-382 (conhecida como estrada do Curê) e o trecho que está sendo preparado para a pavimentação do trecho de 23,6 quilômetros até a Gruta do Lago Azul.

Já no período da tarde, durante cerimônia realizada no salão de eventos do Hotel Marruá, também com a participação do prefeito Odilson Soares, o governador assinou a autorização para a contratação de empresa para o recapeamento da rodovia MS-178, no trecho que liga Aeroporto Regional de Bonito à cidade, passando pelo Balneário Municipal, totalizando pouco mais de 14 quilômetros. Estão incluídos nesse projeto, além do recapeamento, a instalação de iluminação pública e implantação de uma ciclovia, com investimento total de R$ 10,7 milhões.

ASFALTAMENTO DA MARAMBAIA E INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Durante a solenidade no Hotel Marruá, o governador Reinaldo Azambuja assinou também autorização para a licitação de empresa para pavimentação de diversas ruas, dando continuidade ao projeto de drenagem e pavimentação do Jardim Marambaia, iniciada e logo após paralisada pela gestão do prefeito municipal anterior. Na ocasião o prefeito Odilson Arruda assinou também o termo de doação de um terreno para a construção da unidade do Corpo de Bombeiros. Também participaram da solenidade, a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Ilza Gomes Soares, o prefeito Guilherme Monteiro, de Jardim, e os secretários estaduais Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Athayde Nery (Cultura e Cidadania), entre outras autoridades.