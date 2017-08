FOTO: ASSESSORIA - RED RACE reúne mais de 700 participantes na etapa do Estadual de MTB em Fátima do Sul

Mais de 700 pessoas de vários municípios de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros participaram neste fim de semana do desafio RED RACE de Mountain Bike,realizado pelo MTB CANELA VERMELHA de Fátima do Sul.

O evento contou pontos no ranking estadual para os atletas da Federação de Ciclismo Estadual. Foram mais de 450 ciclistas e 200 acompanhantes que estiveram presentes neste domingo.

O evento contou com participantes de mais de 50 cidades e teve três percursos: Pró 85Km, Sport 45Km e Iniciante 20km. Os ciclistas tiveram pontos e carros de apoio durante o percurso. Após a prova, a festa foi no Aqua Park, onde foi servido um almoço/churrasco e realizado o sorteio de 1 bicicleta, brindes e a premiação dos vencedores.

“Foi uma satisfação enorme para o Canela Vermelha receber esse número de participantes em nossa cidade. O incentivo ao esporte é de suma importância para a população. É muito bom também o agradecimento e apoio que recebemos do comércio e da rede hoteleira pelo movimento gerado na cidade. Todos que trabalharam no evento foram voluntários, deram o seu máximo para agradar a todos e estão de parabéns. Agradecemos também a todos os patrocinadores, pois sem eles não seria possível realizar um dos maiores desafios de MTB do MS. Ficamos agradecidos com a presença de todos e desde já convidamos para o próximo RED RACE que acontecerá em 2018. Fica aqui o nosso muito obrigado!” Frisou Rodrigo Jorge, um dos organizadores do evento.

O RED RACE lotou todos os hotéis da cidade, movimentou a economia e levou o nome de Fátima do Sul a muitos outros lugares.O Canela Vermelha agradece ao apoio de todos os patrocinadores que acreditaram nesse evento.

Confira os resultados do evento: http://www.tagms.com.br/resultados-2/