Realização da 9ª Cavalgada contou com a presença do juiz federal Odilon de Oliveira em Jateí

O município de Jateí resgatando a cultura regional durante as festividades da 40ª Festa da Fogueira realizou a 9ª Cavalgada Ruralista, que contou com a participação especial do juiz federal Odilon de Oliveira, que esteve na cidade justamente para prestigiar esta atração.

A cavalgada movimentou Jateí na manhã de sábado (01), esteve na coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio e Turismo juntamente com o vereador Nezinho, envolveu aproximadamente 200 cavaleiros entres amazonas e carroças, a concentração foi na Linha da Barreirinho com belíssimo desfile pelas principais ruas e avenidas da cidade, seguindo em direção ao Parque da Fogueira, onde foi servido um almoço de confraternização, com a tradicional queima de alho com arroz carreteiro e feijão tropeiro.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) e Odilon, utilizaram uma carroça curtindo o percurso ao lado da população e das comitivas participantes. Eraldo garante que a intenção da administração foi resgatar a tradicional cultura da cavalgada que há quatro anos não era realizada na cidade. “Não tem jeito o povo pede por este atrativo, assim resgatamos esta cultura e movimentamos um pouco mais o município durante a Festa da Fogueira, que este ano contou a importante presença do juiz federal Odilon de Oliveira”.

O juiz por sua vez ficou admirável com a receptividade do povo jateiense, considerando-o acolhedor, como também o prefeito que juntamente com as demais autoridades locais esteve dando toda atenção devida. “Jateí esta de parabéns, uma cidade bonita, alegre e bem organizada” ressalta Odilon, que fez questão de destacar a administração municipal por manter contato direto com o povo, e em especial resgatando a tradicional cultura. O mesmo se colocou a disposição de Jateí, onde em outra oportunidade pretende voltar para proferir palestras no município.