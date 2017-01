Rally dos Sertões: governo do Estado e organizadores discutem logística para prova em BONITO

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Rally dos Sertões, que neste ano completa 25 anos de competições, terá três etapas em Mato Grosso do Sul, com a grande final prevista para o dia 26 de agosto em Bonito. Nesta quinta-feira (26) a organização do evento se reúne com representantes dos governos estadual e municipal para discutir questões de infraestrutura e logística durante a prova.

Conforme o diretor comercial da Dunas Race, Roque Mendes, o objetivo agora planejar todo trajeto dentro do Estado, que ainda não será divulgado para manter a dificuldade das provas, e principalmente a estrutura para grande final. “É um evento grande, que deve trazer um grande fluxo de pessoas para o município. Só com a gente, por exemplo, é uma caravana de 1700 pessoas. Então precisamos ter tudo sob controle, desde as condições das estradas, infraestrutura, apoio e acomodações”, detalhou.

Já a estimativa para os competidores é de que 1,2 mil pessoas, entre pilotos e familiares, estejam em Bonito no encerramento do Rally. “Ainda faltam oito meses para o evento e já temos um numero significativo de inscrições. A quantidade de motos, por exemplo, já é maior do que a competição passada. Hoje temos 52 inscritas e em 2016 foram pouco mais de 40”, acrescenta.

O lançamento oficial do Rally dos Sertões 2017 aconteceu no dia 9 de novembro, em Campo Grande. A reunião para discutir detalhes do evento acontece na sede do Sebrae Bonito, a partir das 9 horas desta quinta-feira (26).