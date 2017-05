Rádio Jota FM transmitirá a final do campeonato amador 2017 de Deodápolis

Da esquerda para a direita, Reporter Abraão Silva,

Locutor Esportivo Pereira Neto e Diretor de Esportes Wanderlei.

A equipe esportiva ‘vibrante’ da Rádio Jota FM 101,3 (Grande Dourados) estará neste domingo, 21 de maio, transmitindo a partida decisiva do Campeonato Amador de Deodápolis 2017, entre Chambu`s (Lagoa Bonita) e 9 de Abril (Vila União), na chamada final “Caipira”. O jogo será às 15h00, no Estádio Municipal Sebastião Rodrigues.



Nos bastidores o jogo está sendo muito comentado, pois, há 25 anos não acontece uma final envolvendo dois Distritos. Antes da grande final os torcedores poderão acompanhar a partir das 13 hs a partida entre o Juventude x CDM que disputarão o 3º lugar da competição. Outra atração será os brinquedos da FUNDESPORTE, que também de forma inédita será oferecido de graça para as crianças do município.

A grande Final contará com a presença do Deputado Estadual Renato Câmara, do Diretor Presidente da FUNDESPORTE Marcelo Miranda , do Gerente Rodrigo Miranda e de Junior Vasconcelos, Coordenador Regional do Governo do Estado.

E a rádio Jota FM 101,3 transmite ao vivo para toda grande Dourados e Vale do Ivinhema com narração de Pereira Neto, reportagem Abrão Silva, Técnica central Bozó e coordenação de externa de Bazan.