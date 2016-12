Radares fixos na Marcelino Pires começam a multar infratores a partir desta quinta-feira em DOURADOS

Foto: Karol Chicoski

Os radares fixos instalados na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, começam a multar os infratores a partir desta quinta-feira (22).

Primeiramente, por causa da data de avaliação realizada em dias diferentes pelo Instituto Nacional Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro), os radares instalados na Avenida Marcelino Pires, entre a Presidente Vargas, serão os primeiros a operar, multando os infratores a partir desta quinta-feira (22).

Já os radares instalados nos cruzamentos com as ruas Hayel Bon Faker e José de Alencar começam a multar a partir de sexta-feira (23).

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), cada faixa terá um radar, então são dez aparelhos em cada semáforo, compostos por um conjunto de câmeras de visão ampla e estreita, o que permite o monitoramento completo do cruzamento em que está instalado, podendo assim, analisar com clareza as infrações cometidas.

Os equipamentos vão detectar as infrações de avanço do sinal vermelho, velocidade acima da permitida, que é de 50 km/h, e, se parar em cima da faixa de pedestres.

De acordo com Ahmad Hassan Gebara, o Mito, engenheiro civil da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados), os semáforos vão funcionar normalmente 24 horas por dia. Mas, para a segurança da população em caso de assaltos, foi estipulado que é permitido o avanço de sinal vermelho entre 23h e 6h, porém, se passar o limite de velocidade permitido, que é de 50km/h, e a parada em cima da faixa de pedestre, continua valendo mesmo entre às 23h e 6h, e quem desobedecer vai ser multado.

Mito ainda explica que os radares estão sendo colocados para diminuir os acidentes de trânsito em Dourados.