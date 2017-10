'Quero fazer o melhor', diz Marquinhos ao lançar obras de mais de R$ 5 milhões em Vicentina

"Quero fazer o melhor", disse o prefeito Marquinhos do Dedé ao fazer o lançamento de aproximadamente R$ 5,3 milhões em obras no município de Vicentina na tarde de sexta-feira (13). O lançamento das obras com recursos próprios ocorreu no prolongamento da Avenida Rainha dos Apóstolos, avenida que liga a cidade ao Cemitério Municipal e que será asfaltada.



O presidente da Câmara de Vereador José da Silva Machado (PR), popular Duda disse que o prefeito esta de parabéns pelas ações que estão sendo desenvolvidas no município, e que economizou moeda por moeda para que as obras de drenagem e asfalto fossem realizadas. "O prefeito Marquinhos esta de parabéns, ele e toda sua equipe, pois tem economizado e juntado moeda por moeda para a realização dessas obras, que beneficiarão todos os moradores de Vicentina. Acredito que este ano será o último ano que iremos ao Cemitério Municipal sobre a poeira ou a lama no dia de Finados, pois o asfalto chegou, as obras estão sendo executadas e em breve serão finalizadas, parabéns a todos" - disse Duda.