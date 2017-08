Queda da umidade do ar deixa 36 cidades do MS em estado de alerta

Termômetros devem marcar máxima de 36ºC com céu aberto e sem previsão de chuva nesta terça-feira (29)

Trinta e seis cidades de Mato Grosso do Sul estão em estado de alerta nesta terça-feira (29) devido à considerável queda da umidade relativa do ar que pode chegar a 12% no decorrer do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de grau de severidade de perigo com base no risco de queimadas que aumentou consideravelmente com a queda da umidade do ar.

Em Fátima do Sul, às 12:55 hs, os termômetros marcavam 35 ºC. Segundo o portal Climatempo, a máxima deve ser 36ºC com céu aberto e sem previsão de chuva. A umidade está 30%, muito abaixo do esperado que é 60%, mas não chega a estar em alerta.

As áreas mais afetadas devem ser no norte, região central e leste do Estado. Por conta do risco à saúde, a recomendação é que pessoas não pratiquem exercício físico e evitem muito esforço durante a tarde. A ingestão de água também precisa ser priorizada.

Para o corpo humano manter-se hidratado, a orientação é ingestão de dois litros de água por dia. Crianças e idosos exigem atenção redobrada. Recomendação médica também indica o uso de soro fisiológico para a limpeza das vias aéreas.

LISTA DE CIDADES COM ALERTA

Alcinópolis

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Brasilândia

Camapuã

Campo Grande

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Dois Irmãos Do Buriti

Figueirão

Inocência

Jaraguari

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Paranaíba

Paraíso das Águas

Pedro Gomes

Ribas do Rio Pardo

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sidrolândia

Sonora

São Gabriel do Oeste

Terenos

Três Lagoas

Água Clara

(* Com informações do Jornal Correio do Estado).