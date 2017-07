Publicitária vira sereia em ensaio fotográfico nas águas cristalinas de Bonito (MS)

Publicitária vira sereia em ensaio fotográfico em Bonito, MS (Foto: Marcio Cabral/ Arquivo Pessoal)

De cabelos ruivos e caudas azul e verde, a publicitária Jescika Lemes virou sereia de água doce durante um ensaio fotográfico em Bonito, cidade sul-mato-grossense polo do ecoturismo no Brasil. As imagens registradas pelo fotógrafo Marcio Cabral foram postadas na internet nesta semana e fizeram sucesso. As águas cristalinas de Bonito, em tons azul e verde, foram cenários escolhidos por Marcio. A sereia pantaneira foi indicação de um amigo em comum.

Jescika é publicitária, agente de viagens e escolheu morar em Bonito há 3 anos. Ela contou ao G1 que é apaixonada por rios e que já tinha duas caudas de sereia, antes mesmo da personagem Ritinha, interpretada pela atriz Ísis Valverde, surgir como sereia na novela A Regra do Jogo, exibida pela Rede Globo.

Os "rabos de sereia" são de material lycra, 80 % poliéster e 20% elastano, segundo Jéscika. "Sou muito da água, desde sempre, gosto muito, antes até de morar na Bahia. Eu já curtia o trabalho do Marcio, ele gosta muito de foto subaquática e já pretendia fazer um ensaio de sereia. O Juca Ygarapé, falou do meu trabalho pra ele, falou que eu tinha cauda, o Marcio gostou e entrou em contato comigo", contou a sereia.

Os rios com águas cristalinas e a quantidade de peixes são alguns dos fatores que atraem o fotógrafo Marcio Cabral até a cidade sul-mato-grossense desde 2010.

Ele entrou para o Guiness Book em 2016, com a maior foto subaquática do mundo feita no rio Formoso, em Bonito, e, dessa vez, buscava inovar.

"Eu estava querendo fazer umas fotos diferentes. Vi o perfil dela [Jescika] e o Juca me falou que tinha uma menina de Bonito que tem um rabo de sereia, que daria pra fazer umas fotos legais", falou ao G1.

As fotos foram feitas nos principais atrativos turísticos de Bonito, entre eles Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Estância Mimosa, Cachoeiras Serra da Bodoquena e Nascente Azul.

Em uma das imagens, Jescika aparece mergulhando em uma bolha de ar, feita por um mergulhador para compor o cenário da foto. As sessões duraram cerca 2 horas em 4 dias e renderam belas fotos. (Veja mais imagens no fim da matéria).

Vivendo Bonito

Nascida e criada em Campo Grande, Jescika já conhecia Bonito por conta das viagens em família que costumava fazer ainda na infância. Anos mais tarde, depois de morar na Bahia e conhecer o namorado Phillipe Millard, decidiram juntos morar em Bonito, onde desenvolvem o projeto Vivendo Bonito, com fotos e dicas de turismo nas redes sociais do projeto.

"A ideia era mudar para algum lugar que tivesse água e natureza. A gente priorizava qualidade de vida, natureza e aqui, como é cidade pequena, é mais tranquilo. Conseguimos emprego na área de turismo e tudo foi dando certo", lembrou.

Bonito é um polo do ecoturismo no Brasil e fica no Mato Grosso do Sul, a 278 km de Campo Grande. A cidade é considerada um dos principais destinos de ecoturismo do mundo.

Os rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas, além da fauna e flora exuberantes, com centenas de espécies de aves, mamíferos e répteis ocupando uma vegetação que mistura o Cerrado com a Mata Atlântica são o diferencial.

Em 2013, a cidade ganhou o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, o World Responsible Tourism Awards, na Feira World Travel Market, em Londres. O município conta com cerca de 40 atrativos, que possibilitam aos visitantes várias opções de atividades.

