Psicóloga Iara Daiana começa atender nesta semana em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - A piscóloga Iara Daiana começa a atender no município de Fátima do Sul esta semana no endereço: Avenida 09 de Julho - 2386 - 2º Piso - Sala 03 - Para mais informações no fone: 9-9693-7750.

Os atendimentos começam dia 03 de julho, e a clínica estará aberta das 08h as 11h e da 13h as 17h. Atendimentos com horário marcado.

O que é a Psicologia?

A psicologia é uma ciência que busca a melhor a qualidade e bem-estar dos inviduos. De uma forma global a psicologia é uma ciência, que estuda o comportamento e a mente humana, com o objetivo geral do ser humano sentir-se bem consigo próprio, com os que se relaciona e com o ambiente à sua volta. A psicologia está em cada um de nós, em cada decisão, em cada medo, no sucesso e no fracasso. Definir psicologia é complexo, longe de ser unânime, sendo assim tentarei contextualizar partindo do início.

Quando devemos procurar por um psicólogo ?

O psicólogo pode nos ajudar em diversas maneiras, quando apresentamos difuldades nos relacionamentos ou aprendizagem, baixa autoestima, sintomas depressivos, fobias, ansiedade, execesso de dúvidas, medos, insegurança, difuldades na resolução problemas, entre outros sintomas.

Como eu posso te ajudar?

Plantão Psicologico

Aconselhamento

Psicoterapia invidual

Psicoterapia familiar

Psicoterapia em grupo

Orientação vocacional eprofissional

Atendimentos de adultos

Atendimentos de adolescentes

Atendimentos de criança

Atendimentos de casal.