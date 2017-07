Psicóloga fala dos sintomas, causas e possíveis tratamentos da depressão aos alunos em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - Psicóloga Iara Daiana foi convidada pela professora Daiane Saltorelli para falar um pouco sobre depressão na adolescência para a turma do 8° ano A da Escola Estadual Vicente Pallotti.

Sendo que a depressão afeta 450 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, cujo o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo 9,3%.

Ao Fátima News, a psicóloga Iara Daiana falou sobre os sintomas as causas e os possíveis tratamentos, onde os alunos tiraram suas duvidas e puderam esclarecer algumas questões.

FÁTIMA NEWS - O que é Depressão?

IARA DAIANA - A depressão e um distúrbio afetivo, caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse, desânimo, irritabilidade, alterações no sono, entre outros sintomas, ocasionando um prejuízo nas relações pessoais e sociais.

FÁTIMA NEWS - Depressão é tristeza?

IARA DAIANA - Depressão não e só tristeza, sendo que tristeza é apenas um dos sintomas da depressão. É importante ficar atendo a este sintoma.

Tristeza sem motivos (especificas sem causas)

Tristeza persistente (mais de duas semana)

Tristeza profunda ( mesmo que algo bom aconteça a pessoa continua triste)

FÁTIMA NEWS - Sintomas da doença varias com a idade?

IARA DAIANA – SIM - Nas crianças costumam apresentar irritação, redução no interesse por brincadeira, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade.

Nos adolescentes, agressividade, alterações no apetite, pensamentos suicidas, isolamento social, ansiedade, dores somatizadas (barriga, cabeça e pernas)

Nos adultos , isolamento social, tristeza, alterações no humor, alterações no sono, perda do libido.

FÁTIMA NEWS - A depressão tem tratamento?

IARA DAIANA - Sim, a depressão tem tratamento! E muito importante o tratameneto com o médico e o acompanhamento com psicólogo, o apoio de cuidadores, amigos e familiares facilitam a recuperação da depressão. Paciência e perseverança são necessárias porque a recuperação pode levar tempo. Viva melhor! Faça Terapia.

