Provisória do PDT passa a contar com o comando do ex-prefeito Arceno em Glória de Dourados

Evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Glória de Dourados com a presença de diversas autoridades

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) reuniu na noite desta sexta (20) em Glória de Dourados diversas lideranças e simpatizantes a sigla no plenário da Câmara Municipal em um ato que contou com a filiação de novos membros e a idealização da provisória do partido que agora esta sob o comando do ex-prefeito Arceno Atlas Junior. O partido teve filiações importantes na sigla. Além do Ex-Prefeito, o ex-vereador Júnior ‘cantor’ e o atual Vereador Aribaldo Bispo dos Santos.



“O PDT é um partido de esquerda. É um partido que congrega principalmente as pessoas que lutam pela igualdade social. A intenção é de buscar esta igualdade através da educação, através de um reconhecimento de uma administração que traga o desenvolvimento e o emprego. É como o Deputado Dagoberto disse – quando nós temos emprego, nós temos comércio e indústria forte. Glória de Dourados precisa que o PDT se fortaleça!” destacou o ex-prefeito de Glória de Dourados, Arceno Atlas.



A convenção do partido foi realizada no plenário da câmara e contou com a presença de diversas autoridades do município e da região, entre estes o Prefeito de Glória – Aristeu Nantes, o Prefeito de Deodápolis Valdir Sartor e o Presidente da Câmara de Deodápolis, Márcio Teles.



Arceno destacou que as eleições de 2018 serão um ‘marco divisório’ na história politica do pais. “...porque a clausula de barreira vai fazer com que somente os partidos grandes e estruturados vão ficar praticamente para as próximas eleições e o PDT é um dos partidos que tenho certeza que participará da disputa na presidência da republica e no Governo do Estado!” ressaltou Arceno.



Arceno ainda destacou ao final da entrevista ao jornal IMPACTONEWS que espera reestruturar o PDT em Glória de Dourados buscando assim o apoio de diversos movimentos da sociedade.



Dagoberto Nogueira em Glória de Dourados



O Deputado Federal pelo PDT, Dagoberto Nogueira, também esteve em Glória de Dourados no ato de filiações do partido. A agenda ainda deveria contar com a presença de Odilon de Oliveira, nome cotado pelo partido ao Governo do Estado, porém o pedetista não conseguiu chegar a tempo para a convenção em Glória de Dourados. “Infelizmente o Dr. Odilon não pode estar aqui conosco devido a sua agenda, porém o destacamos com o nosso candidato ao Governo do Estado. Um homem honrado e que nos da força para buscarmos este objetivo no ano que vem. Com tantos políticos envolvidos com noticias de corrupção, nós temos um Ciro Gomes que foi duas vezes prefeito de capital, duas vezes governador, três vezes ministro e não tem nenhum processo. Aqui no estado, o Odilon é o nosso nome para representar o estado!” destacou o Deputado Federal.



PDT em Glória de Dourados



Ao ser perguntado sobre o comando do PDT em Glória de Dourados, Dagoberto destacou o compromisso do ex-prefeito Arceno na reestruturação da sigla no município. “É uma grande honra ter um nome de tamanha expressão no PDT aqui em Glória. O Arceno é a maior figura politica aqui de Glória. Ele faz o partido crescer, tanto é que já trouxe um vereador e trará tantos outros. Foi um grande Prefeito e eu vim convidá-lo para participar desta marcha pra enfrentarmos com Ciro Gomes para Presidente da Republica e com o Odilon ao Governo do Estado!” finalizou Dagoberto.