Projeto 'Viver Melhor' começa e terá aula de Zumba nesta sexta feriado de Tiradentes em VICENTINA

FOTO: DIVULGAÇÃO

O prefeito Marquinhos do Dedé juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e lazer iniciou na 3º semana de Janeiro na Praça Arlinda Lopes Dias no município de Vicentina, o projeto “Verão na Praça”, que teve como objetivo proporcionar momentos de atividades física para todas as idades, buscando a socialização de cada cidadão Vicentinense que comparecem durante os dias proposto pela organização.

O projeto surgiu a partir da demanda de colegas que precisam se exercitar e não gostam do treino de academia, procuram um lugar mais arejado e interativo. É valido ressaltar que a Praça Arlinda Lopes Dias é um ambiente agradável e que convida as pessoas a se exercitar, o local esta sempre cheio de pessoas em busca de exercícios ao ar livre.

Com isso a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer lança o PROJETO VIVER MELHOR, o mesmo será realizado todas as sextas feiras com atividades física para todas as idades.

Nessa sexta-feira o projeto terá inicio as 19h com uma belíssima aula de Zumba e Ritmos ministrada pela Professora Zin Rafaela. Estará presente também a Secretaria de Assistência Social realizando atividades Recreativas.

Convidamos toda a população de Vicentina para que se faça presente neste dia 21/04/2017 a partir das 19 horas na praça Arlinda Lopes Dias.

Realização: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Vicentina – Vicentina em Boas Mãos.