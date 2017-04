FOTO: LUCAS MOURA - Projeto Plantas Medicinais é desenvolvido com idosos em JATEÍ

No município de Jateí em parceria entre as Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo esta sendo desenvolvido o projeto Plantas Medicinais, juntamente com os integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa, uma inciativa que esta dando certo, aprovada pelo prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB).

Direcionados aos participantes da sede, distrito de Nova Esperança e Gleba Nova Esperança, cada grupo em sua localidade, o projeto considerado socioambiental sobre Plantas Medicinais é desenvolvido pela bióloga Marichel Canazza, com acompanhamento da agrônoma Regiane Stefanes auxiliadas por Eliane dos Santos.

Tem como objetivo resgatar e valorizar os conhecimentos sobre as plantas, com envolvendo a sociedade e meio ambiente, realizando uma troca de experiência entre os participantes que muito valorizam o tradicional chá caseiro, levando à comunidade informações acerca das propriedades fitoterápicas de cada uma. “Estamos realizando um projeto socioambiental, visando à conservação do meio ambiente, assim repassando todas as orientações necessárias das plantas, quantidade, benefícios, cultivação adequada e principalmente os cuidados para o uso” diz a bióloga.

E para reforçar o bom desenvolvimento dos trabalhos, os participantes compartilham conhecimentos levando para os encontros algumas plantas de casa, assim realizando a troca de experiências entre os mesmos, como também uma preparação do desafio proposto para o Serviço de Convivência que é eleger em dezembro o melhor Jardim de Plantas Medicinais em casa.

Como explica a Secretária de Assistência Social Antonia Marcilia da Silva este é um projeto de suma importância, na qual além de ser um trabalho ambiental, fortalece os vínculos, proporcionando momentos agradáveis. Com a proposta de ainda cultivar um jardim nos ambientes de encontros dos idosos, que tem como gerente municipal de Ação Comunitária Julia Amorim.