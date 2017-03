Projeto leva as crianças ao mundo da imaginação e do conhecimento no Reino do Saber em FÁTIMA DO SUL

Projeto leva as crianças ao mundo dá imaginação é do conhecimento no Reino do Saber em FÁTIMA DO SUL

O primeiro ano do ensino fundamental inicial, do Instituto Reino do Saber, de Fátima do Sul, está realizando o projeto de leitura, "Nas Asas dá Imaginação". De forma lúdica a alfabetização e letramento vêm conquistando espaço na vida escolar dos pequenos.

Através do projeto, as crianças são convidadas a viajar para o mundo da imaginação e do conhecimento.

A instituição Reino do Saber parabeniza as educadoras Neuma, Pauany e Edilaine pela iniciativa e criatividade. Aproveita a oportunidade para agradecer os familiares pela dedicação e parceria.

Reino do Saber, 25 anos de tradição, educação e tecnologia – “Sua dúvida é problema nosso”. Para mais informações pelo fone: 67-3467-1033.

Curta nossa página no facebook: https://www.facebook.com/reinodosaberms/?fref=ts