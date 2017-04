Projeto 'Circo na Escola' finalizado com muita alegria na Escola Dois de Maio em GLÓRIA DE DOURADOS

GLÓRIA DE DOURADOS - Na última sexta-feira 31/03 a Escola Municipal Dois de Maio, do município de Glória de Dourados, realizou a finalização do Projeto: Circo na escola. Durante todo o mês de março foi trabalhado com as crianças a história do circo, a valorização da arte circense junto com os temas: ética, solidariedade, cooperação e respeito pelo próximo.

Enfim, o Projeto teve o objetivo de trazer um pouco de alegria para os alunos e para a escola. A diretora Ana Paula Reginato Cervantes agradeceu toda a equipe de professores e administrativos pela dedicação e ressalta que "S&oa cute; é artista quem é capaz de encontrar beleza em tudo o que faz e por isso a Dois de Maio possui uma equipe de artistas, pois conseguiram transformar todos os trabalhos realizados no mês de março em um grande espetáculo.