Fátima do Sul: Projeto Bom de Bola Bom na Escola de Fátima do Sul recebem uniformes

São ministrado aulas de violão aos alunos (foto Facebook)

Os alunos atendidos pelo projeto Bom de Bola Bom na escola receberam nesta segunda feira, 23, novos uniformes para as atividades do Projeto, doados pela Usina Fatima do Sul Agro-Energetica.



A Professora Aline Pereira e o Sd PM Rodrigo Jose Araujo através de um bate-papo passaram algumas orientações, como a importância da assiduidade e pontualidade dos alunos; zelar pelos uniformes para que possam ficar em boas condições de utilização,enfatizando que a padronização é importante. Pois seu uso desenvolve nos alunos, um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças e dos adolescentes.



O Projeto Bom de Bola Bom na Escola oferece aulas de violão gratuita para crianças atendidas pelo Projeto

O CB PM Jeisi Leir Souza que é maestro e professor de violão é o responsável por ministrar as aulas de musica o objetivo é facilitar o acesso à educação musical para as crianças e adolescentes.