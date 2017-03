Professores interditam ponte em protesto contra reforma da Previdência em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ADÉLIO FERREIRA / PRÓXIMA NOTÍCIA - Professores interditam ponte em protesto contra reforma da Previdência

Os trabalhadores em Educação de Fátima do Sul, em uma atitude inédita, decidiram na manhã de hoje, 15, quando o Brasil protesta contra a reforma da Previdência, interditar a ponte sobre o Rio Dourados, nos dois sentidos. Foi definido pela classe trabalhadora, que o motorista obedecerá 15 minutos parados. Dez minutos serão o intervalo de cada parada.

A presidente do Simted, professora Maria Leite Jorge da Silva (Mariquinha), elogiou a classe trabalhadora na educação, pela coragem de ir às ruas protestar contra um governo ilegítimo, que quer acabar com a aposentadoria especial tanto para os concursados como para quem tem menos de 45 anos (homens) e 50 anos (mulheres).

Mariquinha, agradece a compreensão de todos os motoristas, que estão colaborando e apoiando mais essa luta necessária, para não correr o risco de perder os direitos adquiridos ao longo de muitos anos de trabalho. Informou que o protesto será até as 12 horas.

O golpe no Brasil teve por objetivo devolver o poder político às elites, violando a democracia e abrindo caminho para a privatização de empresas públicas e das riquezas minerais brasileiras. Com isso, o país foi recolocado na agenda global do neoliberalismo,com a transferência de serviços e fundos públicos para o mercado, em especial os de educação, saúde e previdência. Com esse cenário, a CNTE entende que é momento de união e luta dos trabalhadores pela volta da democracia e contra a supressão de direitos.

Reforma da Previdência

A medida pretende acabar com a aposentadoria especial do magistério tanto para os novos concursados como para quem tem menos de 45 anos, no caso de professoras, e menos de 50 anos, no caso de professores. Isso significa dizer que quase 70% da categoria dos profissionais do magistério, em efetivo trabalho na docência, deixará de ter direito à aposentadoria especial, sendo 66,48% de professoras (1.164.254) e 82,09% de professores (357.871) que se encontram abaixo da linha de corte.

A reforma traz vários outros prejuízos como o aumento da idade mínima para aposentadoria, que será de 65 anos para homens e mulheres, além da exigência de 49 anos de contribuição para ambos os sexos, a fim de alcançar o teto remuneratório máximo no serviço público e na iniciativa privada que será de R$ 5.531,31, neste ano de 2017.