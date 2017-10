Professor fica gravemente ferido em colisão entre carros na BR-163

Imagem: Ta na Midia Navirai

Um professor de 39 anos ficou gravemente ferido em uma colisão entre carros de passeio na BR-163, em Itaquiraí –cidade a 402 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, da última segunda-feira (16).

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, o professor Renildo Nilo conduzia um veículo Fiat Pálio, no sentido Naviraí, quando rodou na pista e bateu contra um Toyota Etios, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, os dois carros saíram a pista e ficaram parcialmente destruídos. A PRF (Policia Rodoviária Federal) e a CCR MSVia estiveram no local).

Os ocupantes do Etios, são moradores de Dourados, e foram encaminhados ao Hospital de Itaquiraí, sem ferimentos graves.

O motorista do Pálio, é professor em Itaquiraí, e ficou em estado grave. Ele foi transferido ao hospital de Dourados.