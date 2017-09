Professor de teatro é preso suspeito de estuprar aluno de 12 anos

Imagem Ilustrativa

Suspeito de abusar de menino de 12 anos, um professor de teatro de 55 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (10) após a mãe da vítima registrar um boletim de ocorrência. O adolescente seria aluno do autor há cerca de 1 ano e já teria se afastado outras vezes por sofrer abusos, mas retornava o contato com medo de perder a vaga nas aulas.

De acordo com o delegado Paulo Sérgio Lauretto, titular da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), ao chegar em casa na noite de sábado (09) a mãe do adolescente teria percebido um comportamento estranho no filho que estaria mexendo muito no celular. Quando o menino adormeceu a mulher então resolveu olhar o aparelho e constatou uma troca de mensagens obscenas entre o garoto e o professor.

A mãe então questionou o adolescente sobre o que teria acontecido e o menino então contou, que no sábado ao voltar da aula como de costume, o professor teria dado carona a ele. No meio do caminho então o autor teria parado o carro e pediu ao garoto para baixar a bermuda, e teria praticado sexo oral nele.

Ainda segundo Lauretto, a mulher procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que fica na região central, onde entregou o celular do filho e registrou o boletim de ocorrência. Foi quando o delegado de plantão fez o pedido de prisão em flagrante.

O homem de 55 anos é casado e foi preso por volta das 3h do domingo em sua residência e teria confessado o crime sem dar detalhes. Na casa do suspeito foram apreendidos o celular, um computador, um pendrive e dois hd’s externos. A polícia aguarda autorização judicial para analisar todos os equipamentos recolhidos.

Na manhã desta segunda-feira (11), o autor passou por uma audiência de custódia onde foi determinada a prisão preventiva e ele encaminhado ao Instituto Penal de Campo Grande.

A acusação é de estupro de vulnerável cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão em caso de condenação.

Outros abusos

Conforme as informações, o menino teria dito que sofreu abusos em outras ocasiões e chegou a se afastar do professor, mas por medo de perder as aulas de teatro se reaproximava e então sofria os abusos.

Sobre outras vítimas, o delegado informou que não chegou ao conhecimento dele nenhuma outra situação de abuso, mas pede aos pais que tinham filhos em contato com o professor que conversem com eles e caso haja algum relato procurem a polícia para fazer a denúncia.