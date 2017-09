Produtor do distrito de Lagoa Bonita, doador de cascalho, recebeu homenagem na Câmara em Deodápolis

FOTO: Eliton Santos / Impacto News - Titulo sendo entregue pelo Vereador Juninho Lima

O Produtor Rural, Antônio Sabino da Silva, Popular ‘Tonhão’, recebeu na noite desta terça (12) uma Moção de Congratulações do Poder Legislativo Municipal indicada pelo Vereador Juninho Lima. Tal titulo ocorreu como forma de agradecimento a doação de cascalho feita pelo produtor e que possibilitou o cascalhamento de todo o distrito de Lagoa Bonita.

No período a obra ocorreu através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado.

“Que sirva de exemplo a sua atitude. Que outros produtores entendam esta necessidade e colaborem com o nosso município. Recordo-me de quando o Sr. me disse que não adianta ter este cascalho se fosse pra ficar debaixo da terra. Se for para melhorar o local onde eu moro, eu faço esta doação. Em nome da nossa querida Lagoa Bonita, queremos lhe agradecer. Os nossos agradecimentos ainda ao Prefeito Valdir Sartor que trabalhou nesta ação com sua equipe e maquinários!” destacou o Vereador Juninho Lima.

“Para produzir e fazer este município andar, precisamos de pessoas com este perfil. Parabéns ao Sr. Tonhão!” destacou o Vereador Givaldo. O Presidente da Casa de Leis, Vereador Márcio Teles, durante o debate da Moção que foi aprovada por unanimidade, ressaltou a importância destas parcerias para o cascalhamento de estradas e ruas do município. “Eu não poderia deixar de externar, os agradecimentos desta casa de leis ao Sr. Antônio e toda a sua família por terem prestado este serviço ao distrito de Lagoa Bonita atendendo ao pedido do nobre colega Juninho e do Prefeito Valdir Sartor. Que a atitude do Sr. sirva de exemplo para os outros cidadãos deodapolensses!” ressaltou.