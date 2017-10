PRF prende homem que levava caminhoneta roubada para quitar divida

A caminhonete ficou danificada após o condutor em fuga atravessar o trevo (divulgação)

Na noite de terça-feira, ontem (17), uma equipe da PRF de Naviraí, prendeu um homem de 25 anos e recuperou uma caminhoneta que estava sendo levada para o Paraguai, onde seria entregue com pagamento de dividia.

Por volta das 19h15m, a PRF de Naviraí recebeu a informação da PRF da base de Porto Camargo em Icaraíma (PR), na divisa com o Mato Grosso do Sul, de que o condutor de uma caminhonete Amarok, cor prata, teria desobedecido à ordem de parada e que seguiu em alta velocidade pela BR-487, rumo a BR-163.

A equipe da PRF de Naviraí foi até o trevo da BR-487 com a BR-163, no município de Itaquiraí, onde em uma tentativa de abordar a caminhoneta, seu condutor jogou a mesma propositalmente contra um dos policiais que foi atingido no joelho pelo veículo.

Mesmo ferido, o policial atingido pelo veículo conseguiu realizou disparos contra a caminhonets, e o seu motorista, que estava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, subindo no canteiro central do trevo, atravessou e passou por cima de uma proteção, saindo da pista parando cerca de 200 metros afastado da pista de rolamento.

Os policiais realizaram a abordagem do condutor que foi identificado como sendo Marcos da Silva, de 25 anos. Ele informou aos policiais da PRF, que sabia que a caminhonete era produto roubo, e que teria pegado em Ibiporã (PR), e que pretendia levá-la para o Paraguai onde seria entregue como pagamento de dívidas.

Em consulta, PRF contatou que Marcos não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Marcos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde ele foi autuado em flagrante acusado do crime de receptação e irá responde também por falta de permissão ou habilitação para dirigir e lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor.

O Polícia da PRF que foi atingido pela caminhonete foi encaminhado para a Santa Casa de onde foi atendido e medicado.