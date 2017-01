PRF apreende 1.698 Kg de maconha entre Dourados e FÁTIMA DO SUL

Na tarde de ontem (30), em Dourados no Km 270 da BR-163 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.698,2 Kg (mil seiscentos e noventa e oito quilos e duas gramas).

Durante fiscalização de rotina foi dado ordem de parada a um veículo I/MMC/PAJERO HPE com placa aparente de Jardim/MS. O condutor do veículo inicialmente obedeceu ordem de para e do interior do carro desceu um indivíduo que empreendeu fuga a pé, momento em que o motorista furou bloqueio, iniciando assim um acompanhamento tático pelo BR/MS-376, sentido a cidade de Fátima do Sul, até o KM 13, onde o mesmo jogou o veículo em uma plantação tentando fugir a pé.

No interior do veículo foi encontrado uma grande quantia de entorpecente totalizando, 1.698,2 Kg (maconha).

A equipe da PRF realizou busca, encontrando o motorista na plantação de soja. A princípio o homem não portava documentos e se identificou com nome falso, ao consultar o sistema, os policiais identificaram que o homem tinha 20 anos e mandato de prisão e em consulta mais detalhada constatou-se que o veículo havia sido roubado na cidade de Goiânia/GO.

Diante do flagrante o condutor informou que pegou o veículo na cidade de Ponta Porã e que levaria até Goiânia e receberia R$ 2.000,00 pelo serviço, já o seu comparsa(fugitivo), receberia R$ 20.000,00.

O homem o veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia de Polícia Federal de Dourados/MS