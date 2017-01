Presos suspeitos de agressão e roubo de pistola de policial morador em CULTURAMA

Após investigações foram presos no sábado (28), três pessoas acusadas de terem participação na agressão ao policial militar Lucas Vinicius Nascimento Santana, morador no distrito de Culturama - Fátima do Sul. De acordo com o registro policial, Lucas sofreu agressão e teve a pistola roubada, por volta das 5h de sábado (28), na área central de Dourados, relembre aqui.

Foram presos Nivaldo Souza Santos de 36 anos, morador no Parque Alvorada; Gustavo Diego Pereira Dosa de 18 anos morador no Parque Alvorada; Cristiano Mendonça Almeida de 24 anos morador no Jardim Flórida.

Segundo informações da polícia foi identificado e está foragido Givaldo Souza Santos de 24 anos, que é irmão de Nivaldo e que seria um o autor das agressões.

No registro policial, Gustavo estava com a arma do PM, já Cristiano é quem tentava vender a arma roubada do policial.

Ao serem detidos consta que Nivaldo alego que estava no local, porém nega participação nas agressões. Ele disse ainda que na confusão teve disparos, pois segundo ele, havia várias pessoas armadas e ele foi ferido na perna esquerda.

Já Gustavo disse que estava com a arma, mas não participou das agressões e Cristiano alegou que estava vendendo mas também não participou das agressões.

Consta ainda, que a polícia investiga ainda a participação na agressão de outras quatro pessoas. Diante dos fatos os acusados foram autuados por roubo, resistência à prisão e posse ilegal de arma.