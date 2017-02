Presos serram grades e fogem durante 'banho de sol' na delegacia em FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - Policiais da 1ª Delegacia (DP), do município de Fátima do Sul, registraram na manhã deste doming0 (19), a falta de 3 (três) presos durante a conferencia do “banho de sol” diário, que acontece todos os dias, conforme determinação do juizado da Comarca de Fátima do Sul.

Os policiais estranharam a movimentação dos presos e ao verificar perceberam que havia menos presos do que de costume. Sendo interrompido o banho de sol e realizado o confere dos presos, constatou-se a falta dos 3 (três) internos que estão foragidos da polícia.

Foi comunicado o fato a autoridade Policial Delegado titular, sendo que esta autoridade informou a perícia de Dourados/MS, referente a fuga. Os internos utilizando-se de serras sendo localizada no solário, serraram duas barras de ferro do solário parte superior, dando acesso a área externa da Delegacia.