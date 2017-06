Preso mata companheiro de cela com saco plástico e pancadas em Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Um homem de 25 anos, identificado como Julio César Ferreira da Costa, foi morto na manhã desta quinta-feira (15), na cela 88, raio I da PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

O acusado de cometer o assassinato é Bolívar Penzo Rocha, 38, que dividia cela com a vítima. De acordo com o Dourados News, Julio foi encontrado com um saco plástico na cabeça e mãos amarradas para trás.

A cabeça do rapaz apresentava diversos hematomas causados por pancadas. A região do pênis de Julio também apresentava hematomas e um objeto foi inserido no ânus da vítima.

Ele cumpria pena por tráfico de drogas e havia sido condenado a 11 anos e três meses de prisão. O motivo do crime ainda não foi informado pela polícia e Bolívar será ouvido no 1º Distrito Policial do município.