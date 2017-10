Preso desde 2014, jovem de Nova Andradina é encontrado morto em presídio de Dourados

Odhiones Felix Berto, de 22 anos, já cumpriu pena no regime semiaberto - Foto: Sigo

Será sepultado no começo da tarde desta quarta-feira (04), no Cemitério Santa Bárbara de Nova Andradina, o corpo do jovem Odhiones Felix Berto, de 22 anos, encontrado morto na PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, um agente penitenciário levava alimentação para a cela de isolamento onde estava o jovem, quando o encontrou pendurado na grade de ventilação por uma corda artesanal feita com tecidos de roupas. O fato aconteceu por volta das 11h20 dessa terça-feira (03) na ala do regime semi-aberto.

Odhiones estava preso desde 2014 após ser condenado por tráfico de drogas e receptação. A prisão se deu no município de Batayporã e no ano seguinte ocorreu a transferência para o presídio de Dourados quando chegou a cumprir parte da pena no EPMRF/NA (Estabelecimento Penal Masculino Regime Fechado) de Nova Andradina).