Presidente recebe coordenador regional e destaca ações do governo do Estado em Glória de Dourados

Coordenador Junior Vasconcelos e Presidente da Câmara Milton Cesar Gomes - Foto Adauto Dias / glorianews

O Presidente da Câmara Municipal de Glória de Dourados Milton Cesar Gomes PP, recebeu na manhã desta quinta-feira (17), em seu gabinete, o coordenador de ações governamentais subsecretaria de relações institucionais e ex-prefeito de Fátima do Sul Junior Vasconcelos.

O encontro teve caráter informativo de ações desenvolvidas na região, bem como as futuras parcerias entre o município e o Estado, na qual algumas já informadas ao executivo municipal, como a construção da ponte de concreto de 30 metros de extensão sobre o Rio Guirai na 5ª linha nascente ligando ao município de Ivinhema.

Parceria que aconteceu após indicação dos Vereadores Milton Cesar Gomes PP e Carmo Felismino da Silva (Sacolão) PV, e posteriormente oficializado pelo Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, em visita a secretaria de infra estrutura do estado, fornecendo todas as informações do local, para posteriormente a liberação do Governador Reinaldo Azambuja PSDB, que já esta em fase final de licitação para inicio da obra.

Junior também falou da importância da reunião realizada no gabinete do governador Azambuja com o prefeito Aristeu e os nove vereadores que compõe a casa de leis do município, ressaltando a luta de todos em prol do desenvolvimento de Glória de Dourados.

O presidente do legislativo gloriadouradense Milton Cesar agradeceu a visita do coordenador de ações, e reforçou a cobrança para que seja agilizados todos os pedidos formalizados juntos a governadoria, através das visitas no município pela vice governadora Rose Modesto, bem como aos deputados estaduais que estiveram ouvindo as reivindicações dos vereadores e da população.