Presidente destaca ex-prefeito Arilson e afirma harmonia entre poderes com atual Eraldo em JATEÍ

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Presidente destaca ex-prefeito Arilson e afirma harmonia entre poderes com atual Eraldo

Em sessão solene de posse dos vereadores, seguido da eleição para definir a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Jateí, o vereador Edson José de Lima Paz PSDB foi eleito por unanimidade presidente do legislativo jateiense para o biênio 2017/2018.

A chapa vencedora denominada “Renovação e Transparência” venceu com nove votos a favor e nem um contra, e teve a seguinte formação: Presidente Edson José de Lima Paz, vice presidente Sebastião de Freitas, Primeiro secretário Manoel Pinheiro de Andrade, Segundo secretário José Rosendo Duarte, Membro Jeovani Vieira dos Santos, Membro Robson Carmo Monteiro. Além da mesa diretora a Câmara de Jateí é composta também pelos vereadores Francisco Alves de Araújo, João Grajeiro e Denilsom Borracha

O evento aconteceu na manhã deste domingo 01, nas dependências do Centro Cultural Municipal de Jatei, e contou com a presença de diversas autoridades que na ocasião também acompanharam a posse e transmissão de cargo do prefeito Eraldo Jorge Leite PSB.

Edson Paz foi candidato e eleito vereador pela primeira vez com 381 votos, e não escondeu a emoção ao agradecer as pessoas que estiveram direta e indiretamente envolvidas na sua campanha, como sua família que não mediram esforços durante todo o pleito eleitoral, agradeceu também os amigos que acreditaram que seria possível vencer e se tornar um vereador.

Edson também afirmou, “durante oitos anos trabalhando ao lado do prefeito Arilson Targino e a primeira dama Mafalda, tive a oportunidade de ter um grande professor, sim professor de ética, honestidade, seriedade e respeito com o bem público. E para finalizar quero aqui prefeito Eraldo, assumir um compromisso que seremos parceiros de sua administração, e todas as proposituras apresentadas pelo executivo municipal que estiverem voltados ao interesse e bem da população, estaremos votando e aprovando com muita vontade de ajudar no desenvolvimento do nosso município”. Concluiu Edson