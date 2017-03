Presidente destaca empenho de cada vereador e diz que a Câmara é a voz do povo de GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Presidente destaca empenho de cada vereador e diz que a Câmara é a voz do povo

GLÓRIA DE DOURADOS – Prestes a completar 90 dias de trabalho, o presidente e vereador da Casa de Leis do município de Glória de Dourados, Milton Cesar Gomes (PP), fez um breve balanço e destacou o empenho de cada vereador está tendo até o presente momento na Câmara Municipal de Glória de Dourados.

O presidente usou da Tribuna e agradeceu o apoio que vem recebendo de todos os vereadores, e destacou “Quero agradecer a cada um vereador desta Casa de Leis pelo grande trabalho que estão desenvolvendo pelo povo de Glória de Dourados, vereadores assim como eu, filho desta terra, vereadores com competência, responsabilidade e bem intencionados, voltados para o bem estar da nossa população. A Câmara está unida e forte, onde vejo cada um procurar seus deputados e suas lideranças políticas, e pedir, fazer reivindicação de melhorias para nosso município”, destacou Miltinho.

Segundo Milton Cesar, a Câmara é parceira do Poder Executivo, mas não vai se omitir em fazer cobranças e melhorias para a população Gloriadouradense “Nós somos a voz do povo aqui nesses microfones todas as segundas-feiras, fomos eleitos pelo povo e vamos honrar nossos compromissos com cada um eleitor, por isso não podemos nos omitir nas cobranças. Hoje temos casos críticos que precisam ser resolvidos, sabemos das dificuldades, mas o prefeito municipal tem que tomar algumas providências urgentes em nosso município”, enfatizou ele.

O presidente finalizou dizendo sobre a questão do tempo de máximo 6 meses para que o prefeito possa arrumar a casa, mas que o povo não pode esperar e os vereadores que são a voz do povo, não pode ficar sem cobrar os secretários municipais (de saúde, obras, educação) – “A crítica quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda, e aqui nesta casa de leis não tem oposição ao prefeito municipal, e sim parceiros para juntos construir um Glória de Dourados melhor para se viver, falamos e cobramos o que a nossa população pede e sempre vamos buscar o bom entendimento para sanar as inúmeras reivindicações chega a cada vereador todos os dias”, finalizou Miltinho.

A Câmara aprovou na noite de ontem, segunda-feira (27), 07 Indicações e 01 Projeto de Lei do Executivo Municipal. As sessões acontecem todas as segundas-feiras às 19h.