Presidente destaca curso de informática do Pronatec que tem alunos de Glória fazendo em DEODÁPOLIS

Professora Patrícia Tognon, Coordenador Edilson Kasuo e o Presidente da Câmara Miltinho – Foto Adauto Dias / glorianews

Na manhã desta segunda feira 21, o Presidente da Câmara Municipal de Glória de Dourados Milton Cesar Gomes PP, recebeu em seu gabinete a visita do Coordenador do curso de Informática do Pronatec pólo de Deodápolis Edilson Kasuo e a Professora de matemática Patricia Tognon.

O encontro foi para tratar de assunto relacionado ao curso de informática em andamento com 20 alunos e a abertura de nova turma com 34 alunos, além outra turma com 20 alunos no curso de meio ambiente, com aulas iniciando nesta segunda feira dia 21 de agosto.

O Presidente do Legislativo gloriadouradense Miltinho tem acompanhado todas as ações relacionadas aos cursos do Pronatec, tanto que foi procurado pelos responsáveis, que pediram reforço na solicitação e apoio no transporte destes alunos até a cidade de Deodápolis, já que, o governo do estado ainda não autorizou o retorno do Pronatec para o município. Autorização esta que deverá acontecer em breve.

Miltinho ainda afirmou que procurou apoio para garantir este transporte dos alunos, e assim, ter a confirmação que os mesmos teriam garantias da presença nas aulas destes curso de Informática e meio ambiente.