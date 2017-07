Presidente destaca Câmara atuante e vereadores aprovaram 288 propositura neste 1º semestre em Bonito

FOTO: PRISCILA CRUZ / ASSESSORIA - Mesa Diretora da Câmara Municpal de Bonito - MS

BONITO - MS - A vereadora e presidente da Câmara de Bonito (MS), Lucia Miranda, destacou como positivo as ações de cada parlamentar que compõe o Legislativo Municipal de Bonito, neste primeiro semestre de trabalhos legislativos.

Ao Bonito Informa, a presidente do legislativo disse estar satisfeita com as ações de cada vereador “Vejo uma Câmara muito atuante, todos os vereadores procurando buscar recursos e emendas parlamentares com seus respectivos deputados e senadores para o nosso município. Isso é de suma importância para toda nossa população”, enfatizou Lucia Miranda.

Outro ponto importante destacado pela presidente, é o bom entendimento entre os 09 (nove) vereadores da Casa de Leis “Buscamos sempre discutir e entrar em um bom entendimento, todos os vereadores respeitam as opiniões individuais e a ética entre eles sempre prevalece, isso faz com que o trabalho da mesa diretora, seja melhor e assim, podemos atender a grande demanda que é de cada vereador, que busca sempre sanar os pedidos da nossa população”, destacou ela.

BALANÇO SEMESTRAL

Durante o semestre, foram apresentados e aprovados 199 Indicações, 70 Requerimentos e 19 Moções, totalizando 288 proposituras, um número expressivo e mostrando que os cada vereador vem fazendo seu trabalho que é legislar pelo povo de Bonito.

HARMONIA ENTRE PODERES

No tocante ao executivo municipal, a presidente destacou o bom entendimento que está tendo com o prefeito Odilson Soares, e todos da equipe de secretariado municipal “Fomos eleitos pelo povo e pelo povo lutaremos para o melhor deles, por isso, estamos em perfeita harmonia com o executivo municipal, acho que uma parceria entre os poderes é a melhor forma para conseguirmos alavancar o progresso em Bonito. O prefeito Odilson e toda sua equipe podem contar com a Câmara de Vereadores, estaremos aprovando os projetos que vem de encontro com os anseios da população Bonitense, e os dois poderes unidos seremos muito mais forte”, destacou Lucia Miranda.

POVO NA CÂMARA

Novamente a presidente Lucia Miranda pediu a presença da população nas sessões ordinárias “Já estamos trabalhando desde janeiro de 2017, a Câmara sempre esteve aberta para nossa população, mas gostaria de ver mais a população participando nas nossas sessões ordinárias, e acompanhando o trabalho de cada vereador eleito pelo povo, pelo seu voto, creio que se a população acompanhar mais nosso trabalho, isso nos fortalecerá ainda mais em nossas reivindicações que fazemos em prol a nossa população. Quero contar com o apoio de toda a população e pedir a participação do povo nas sessões ordinárias todas as terças-feiras aqui no plenário”, convocou ela.

A mesa diretora é formada por: Presidente: Maria Lúcia Gonçalves (PSDB), Vice-Presidente: Mirela Barbosa Rigotti (PSDB), Primeiro Secretário: Luisa Aparecida Cavalheiro (PROS) e Segundo Secretário: Pedro Aparecido Rosário “Pedrinho da Marambaia” (PMDB). Os demais vereadores que compõe a Câmara Municipal são: Amir Peres Trindade (PDT), Ednaldo Gregório Dias (PSDB), Edvaldo Rebeque Pereira (PTC), Geraldo Jacques Marques (PDT), Jorge Luiz Soares (PMDB), Nixon Vieira dos Santos (PPS) e Valdevino Vargas Ribeiro (PT).