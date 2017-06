Presidente da Câmara enviou solicitação de emenda para compra de 'Parques Infantis' para Deodápolis

Foto: Eliton Santos / Impacto News

O Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles teve sua indicação de n. 084/2017 aprovada por unanimidade na sessão legislativa de Deodápolis na noite desta terça, 27 de junho. A indicação envia expediente ao Deputado Licenciado, José Carlos Barbosa, pedindo ao parlamentar e atual Secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica uma emenda no valor de R$ 45 mil para a aquisição de cinco (5) Parque Infantis para o município de Deodápolis.



Na indicação o Presidente destaca que os parques devem ser instalados em cada praça dos 4 distritos. O ultimo parque infantil deverá ser instalado no Conjunto Habitacional Santa Terezinha. “Quero destacar que já conversei com o Deputado licenciado Barbosinha e ele garantiu que com a indicação ele irá destinar estes R$ 45 mil para a implantação destes parques infantis e o Prefeito falou que o que faltar ele vai complementar. Nós somos cobrados, principalmente os Vereadores dos distritos por não haver nenhum parque naquelas localidades onde as crianças possam brincar e é por isso que fiz esta indicação!” destacou o Vereador Márcio Teles em sua justificativa.



A indicação foi aprovada por unanimidade.