Presidente da Câmara e Prefeito se reúnem e reforçam parceria entre os poderes em GLÓRIA DE DOURADOS

Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN e o Presidente da casa de Leis Milton Cesar Gomes PP - Foto Adauto Dias / glorianews

Na manhã desta quinta feira 02, estiveram reunidos na sala da presidência do Legislativo Municipal de Glória de Dourados MS, o Presidente da casa de Leis Milton Cesar Gomes PP e o Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN.

Na pauta, além de discutirem assuntos relacionados a sessão solene que acontecerá na próxima segunda feira 06, também fizeram questão de reforçar a parceria entre os poderes legislativo e executivo municipal.

Em conversa com a reportagem do site glorianews, Aristeu Nantes falou do trabalho que tem desenvolvido neste inicio de administração municipal, “estamos fazendo levantamento das obras em andamento para termos a real condição de cada uma e acompanhar a conclusão destas obras. Estamos também concluindo a formação das equipes que vão dar suporte a nossa administração, e temos certeza que trabalho e dedicação não faltarão. Por isso, estamos aqui hoje reforçando esta parceria que é muito importante para o desenvolvimento do município”. Conclui Aristeu

O vereador e presidente do Legislativo municipal Milton Cesar, afirmou “ a parceria entre o legislativo e o executivo sempre existiu nesta gestão, e hoje estamos reforçando esta parceria para que possamos trabalhar e muito em prol do desenvolvimento de Glória de Dourados. Além de oferecer condições de administração ao prefeito Aristeu, esta Câmara é formada de vereadores e vereadoras preocupados com o futuro desta terra, e sempre vamos lutar para que o município tenha desenvolvimento e progresso esperado pela população”. Conclui Milton

A Câmara de Glória de Dourados retorna oficialmente com os trabalhos legislativos nesta segunda feira 06, com sessão solene a partir das 19hrs00min, e com as sessões ordinárias todas as segundas feiras também as 19hrs00min. Contando com nove vereadores sendo seis de primeiro mandato, inicia se mais uma legislatura municipal de janeiro de 2017 a dezembro de 2020.