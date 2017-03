Presidente da Câmara e Prefeito 'curtiram' o feriado trabalhando na Zona Rural em DEODÁPOLIS

Com o ponto facultativo nas repartições publicas neste período de carnaval muita gente preferiu viajar e outras aproveitaram para curtir a família e os amigos. Esta não foi a rotina escolhida pelo Presidente da Câmara, Márcio Teles e pelo Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor.

Os dois aproveitaram o período para visitar durante o feriado mais de 220 quilômetros de estradas vicinais na zona rural do município. O objetivo foi o de detectar os pontos mais críticos das estradas e as pontes com maior necessidade de manutenção.



“Começamos cedo hoje. Eu e o Prefeito Valdir Sartor fomos curtir o feriado trabalhando. Andamos 220.5 km de nossas estradas vicinais para detectarmos os pontos mais críticos e também as pontes com maior necessidade de manutenção. Obrigado meu Deus por mais este dia e como sempre falo: EU ACREDITO que tudo irá dar certo, pois o senhor Deus esta a frente de tudo!” destacou Márcio Teles em sua página no Facebook.